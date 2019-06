Kingsley in partenza da Perugia, è nel mirino della Juventus

E se il futuro di Michael Kingsley fosse bianconero? L’ex interno del Perugia, tornato al Bologna dopo la più che positiva esperienza al Grifo, potrebbe trasferirsi alla Juventus per far parte della Under 23. Il centrocampista nigeriano, tra i grifoni nettamente più brillanti nella prima parte della scorsa stagione, potrebbe infatti rientrare nell’operazione che permetterebbe al club felsineo di riscattare Orsolini, esploso da quando Sinisa Mihailovic ha preso il posto di Filippo Inzaghi sulla panchina del Bologna.