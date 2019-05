Clamoroso al Tombolato, il Cittadella stende il Verona 2-0 e vede la serie A

Il Cittadella fa suo il primo round della finale play off di Serie B. La formazione di Venturato si è imposta infatti 2-0 contro l'Hellas Verona al Tombolato. Decisiva la doppietta di Diaw, a segno dopo sei minuti e nella ripresa, a dieci dal termine. Il ritorno al Bentegodi è in programma domenica 2 giugno. I granata tuttavia sono a un passo dalla clamorosa promozione in serie A, anche se in casa di Pazzini e compagni, che recriminano per due legni colpiti, ci sarà sicuramente da soffrire fino all'ultimo.