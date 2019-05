Clamoroso, Palermo penalizzato ma salvo: Foggia in C, Cosmi va al play out

La Corte federale d’Appello, riunitasi a Roma, in relazione ai procedimenti relativi ai ricorsi proposti dal Palermo, da Giovanni Giammarva, Anastasio Morosi, dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto, ha parzialmente accolto il ricorso del Palermo, accusato di illecito amministrativo, rideterminando la sanzione in -20 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018-2019, oltre un’ammenda di 500mila Euro. Lo comunica la Figc. In virtù di questa sentenza cambia nuovamente la classifica del campionato di Serie B. Il Palermo, che in primo grado era stato condannato alla retrocessione in Serie C, rimane così nel campionato cadetto. Scende di categoria al posto dei siciliani invece il Foggia, mentre il play out verrà disputato tra la Salernitana e il Venezia di Serse Cosmi.