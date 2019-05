Clamoroso: il Tar dà ragione al Foggia, annullato lo stop dei play out

In attesa della sentenza della Corte Federale d’Appello sul caso Palermo, un altro colpo di scena nel campionato di Serie B. Secondo quanto si apprende, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del Foggia e ha bloccato la decisione della Lega Serie B di non disputare i play out dopo la retrocessione del club rosanero per illeciti amministrativi. Il Tar si esprimerà nel merito del ricorso del club pugliese martedì 28 maggio. Se il tribunale darà ragione ancora al Foggia il play out dovrà essere disputato.