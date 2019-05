Gubbio, ora è ufficiale: Galderisi risolve il contratto:

A seguito dell'incontro di giovedì 23 maggio tra il presidente Notari, il direttore sportivo Pannacci e mister Galderisi, l'As Gubbio 1910 comunica che le parti hanno deciso per una risoluzione del rapporto. Non sono assolutamente venute meno la stima e il rispetto reciproco per il lavoro svolto, ma Galderisi ha deciso di lasciarsi aperte altre strade in attesa di chiamate da categorie superiori. Questo il saluto di mister Galderisi: "Al termine di una annata positiva in termini di risultati per la società e di un mio rilancio personale, abbiamo deciso comunque di salutarci, nel rispetto di una società che da subito deve programmare il futuro e delle mie ambizioni personali, che mi portano ad avere tempi più lunghi per attendere l'evoluzione di altre situazioni. L'abbraccio con il presidente Notari è stato il gesto che più racchiude il rapporto nato in questi mesi. Il mio abbraccio si estende a tutta la città e vorrei rassicurare gli eugubini sostenendo con convinzione che finché Notari sarà il presidente del Gubbio, ci sarà sempre il calcio ad alti livelli".