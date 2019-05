Sir, operazione per Podrascanin e selfie sorridente post intervento

Marko Podrascanin ha subìto un piccolo intervento di “tenolisi, tendopatia achillea, all'ospedale di Perugia. Il centrale bianconero - rende noto la Sir Safety Conad Perugia tramite le proprie pagine social -, è stato operato dall'equipe diretta dal Professor Caraffa e dal Dottor Trinchese. Il giocatore inizierà subito la fase di recupero per presentarsi in grande forma per l'inizio della prossima stagione”. Ad operazione ultimata e perfettamente riuscita, il campione serbo, immortalato con il volto sorridente e le braccia alzate con i pugni serrati in segno di forza, ha speso parole di gratitudine per l’equipe medica. “Grazie di cuore al grande Professor Caraffa e a tutto il suo team. L’intervento è andato molto bene, tra qualche settimana torno più forte di prima”.