Panchina del Perugia, duello tra Grosso (balzato in pole) e Oddo per il dopo Nesta

Da un campione del mondo a un altro. La strada è tracciata. Al posto di Alessandro Nesta la panchina del Grifo sarà affidata a uno tra Fabio Grosso, avanzato prepotentemente nelle ultime ore, e Massimo Oddo. La sensazione è che il Perugia non perderà molto tempo per scegliere e ufficializzare il nuovo allenatore. L’idea è quella di affidarsi a un allenatore che conosce la categoria ma giovane, capace di sfruttare il lavoro di Nesta e implementare la qualità di un Grifo destinato, per volere di Santopadre e Goretti, a giocare un calcio evoluto e propositivo. Grosso e Oddo non hanno bisogno di presentazioni, proprio con Nesta si sono laureati con l’Italia di Lippi campioni del mondo a Berlino nel 2006.