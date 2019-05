Verre su Instagram: "Perugia sarà per sempre una seconda casa"

Con la fine della stagione è tempo di bilanci, saluti e arrivederci. Così i grifoni si sono scatenati sui social. Tra loro anche Verre, il miglior giocatore della stagione con i suoi 12 gol. In prestito dalla Samp, il Grifo vanta un diritto di riscatto salato. “Tornare a giocare con il Perugia è stato emozionante come il primo anno, mi ha fatto crescere e mi ha regalato tantissime soddisfazioni personali, ma non siamo riusciti purtroppo a scrivere quel finale diverso in cui tutti noi speravamo. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma per me questa sarà sempre una seconda casa! Grazie!” il post su Instagram del trequartista romano.