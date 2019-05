Divorzio tra la Juve e Allegri: c'è l'annuncio ufficiale

Finisce qui. Dopo cinque anni, cinque scudetti, quattro Coppe Italia, due Supercoppe. Finisce la storia di Massimiliano Allegri alla Juventus, anche se continuerà la storia di Allegri allenatore (al Psg?) e quella della Juventus (chi in panchina?). In fondo, era tutto abbastanza prevedibile: chi conosce l’ambiente bianconero si era stupito della conferma appena consumato il terribile flop in Champions League contro l’Ajax, conferma di Andrea Agnelli e di se stesso; si era stupito che quel «resta» non fosse stato seguito da nulla di concreto; si era stupito che l’incontro chiarificatore fosse stato dilazionato nel tempo e nei modi. Al terzo incontro, l’addio ha preso forma ed è diventato un laconico comunicato della società. Sabato il presidente e l’allenatore spiegheranno il perché e il per come, oppure non spiegheranno niente. Tanto adesso poco conta. Adesso che è finita.