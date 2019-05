Palermo in C, Perugia ai play off sabato a Verona

La retrocessione del Palermo in C modifica la classifica di serie B. Il Consiglio direttivo della Lega cadetta, infatti, subito dopo la sentenza del Tribunale federale ha stabilito di renderla "immediatamente esecutiva". Il che significa via libera ai play off con le date programmate a suo tempo, il 29 aprile. Quindi le quattro squadre retrocesse in C sono Foggia, Padova, Carpi come deciso dal campionato di calcio, a cui si aggiungerebbe il Palermo come invece stabilito dalla giustizia sportiva. Niente playout con Salernitana e Venezia salve. Il Perugia parteciperà ai playoff contro il Verona, sabato, alle 21 al Bentegodi. Salvo novità.