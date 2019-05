Palermo retrocesso all'ultimo posto, ora farà ricorso

Il Tribunale federale nazionale ha retrocesso il Palermo all'ultimo posto in serie B. Alla base della decisione una serie di irregolarità nella gestione del club da parte di ex dirigenti del sodalizio rosanero. Inammissibile, invece, il deferimento dell'ex patron Zamparini. Stando così le cose e in attesa del ricorso del club, il Perugia andrebbe ai play off con il Verona, il Foggia ai play out e il Venezia di Cosmi sarebbe salvo.