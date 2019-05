Il Perugia vince ma è fuori dai play off. Si spera nei guai del Palermo

Il Perugia batte la Cremonese 3-1 all’ultimo tuffo ma dal Bentegodi non arriva il risultato atteso: l’ex Di Carmine permette al Verona di rimontare il Foggia (2-1) e cosi i grifoni chiudono al nono posto. Fuori dai play off a meno che i guai amministrativi del Palermo, venerdì la Procura federale ha chiesto l’ultimo posto in classifica per i siciliani, non riscrivano la classifica. Bisognerà aspettare almeno una decina di giorni e nel frattempo le date di inizio dei play off verranno fatte slittare. La partita ha visto il Perugia aggredire bene il match, segnare l’1-0 con Vido (grande sinistro dal fondo del campo dopo 6’) e sprecare diverse occasioni per raddoppiare. La Cremonese non propone mai ma alla prima situazione pareggia con un tiro dal limite di Piccolo (44’). Nella ripresa la Cremonese si difende e basta e i grifoni cercano il pertugio giusto per essere pericolosi. La scossa la da l’ingresso di Falzerano, suo il cross sul quale Kouan è bravo ad approfittare dell’errore di Agazzi (86’). Nel recupero Vido cala il tris (93’). Ora la partita si sposta in tribunale.