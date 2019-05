Sir-Lube atto terzo: si riparte dall'1-1

Prosegue la corsa al tricolore! Tutto pronto mercoledì sera per il terzo atto della serie di finale scudetto con la Sir Safety Conad Perugia che ospita la Cucine Lube Civitanova. Si comincia alle ore 20.30 in un PalaBarton che sarà gremito e con diretta tv su Raisport. Pronti a reagire i Block Devils dopo lo stop di domenica in gara 2. La squadra lunedì ha svolto una seduta di lavoro fisico, mentre martedì allenamento tecnico con le direttive tecniche di Lorenzo Bernardi. Mercoledì infine consueta rifinitura pre match. I bianconeri hanno toccato con mano le problematiche avute a Civitanova. Problematiche di ordine tecnico e di ordine tattico che, unite all’intensità ed al ritmo degli avversari, hanno portato alla battuta d’arresto. Problematiche che i ragazzi dovranno superare al meglio per conquistare la vittoria. Non ci saranno cambiamenti nella formazione iniziale per Perugia. Vedremo al via De Cecco in regia ed Atanasijevic opposto, Podrascanin e Ricci centrali, Lanza e Leon schiacciatori e Colaci libero. Tutto confermato anche per Civitanova con De Giorgi che ha il solo dubbio tra Simon (favorito per una maglia da titolare) e Stankovic al centro insieme a Cester. Per il resto soliti noti con Bruno e Sokolov diagonale di posto due, Juantorena e Leal coppia di martelli e Balaso libero. Così come i soliti saranno i temi tecnico-tattici del match. Battuta ed attacco saranno i fondamentali su cui punteranno le due contendenti, limitare il numero degli errori diretti avrà grande incidenza, lavorare bene con il muro-difesa potrà far pendere la bilancia dall’una o dall’altra parte. In più gli aspetti motivazioni con i Block Devils in particolare decisi a riprendere la propria marcia ed a difendere le mura amiche del PalaBarton. Match basilare, questo è ovvio. Parola al taraflex