Presentata la Grifonissima, edizione numero 39

Mancano pochi giorni alla 39esima edizione della Grifonissima, che si terrà domenica 12 maggio tra le vie del centro storico di Perugia e che è stata presentata questa mattina a Palazzo dei Priori, alla presenza dell’amministrazione comunale, dei partner, delle associazioni e delle aziende sponsor. Curata e organizzata dall’UniCredit Circolo Perugia e dal Gruppo sportivo Asd Grifonissima, in collaborazione con Coni, Csen e Fidal, la manifestazione si articolerà, come di consueto, in due percorsi, competitivo e non competitivo, con partenza davanti alla sede UniCredit di corso Vannucci 39.

Il percorso competitivo si svolgerà sulla distanza di 10,4 km, completamente all’interno del centro storico e sarà valido anche per il 15° Criterium nazionale Dipendenti UniCredit, per il 1° Criterium nazionale Avis, riservato a donatori di sangue e alle società podistiche Avis, e per l’8° Campionato Corsa su strada Giornalisti, organizzato in collaborazione con USSI Unione Stampa sportiva Italiana sezione Umbria.

Sarà possibile iscriversi al percorso competitivo ancora fino a giovedì 9 maggio nelle principali agenzie UniCredit della città, al negozio King Sport del CC Quasar e online sul sito www.dreamrunners.it.

Per la competizione, il percorso si concluderà allo stadio santa Giuliana (l’ingresso sarà riservato agli atleti e al personale di servizio), dopo aver toccato le strade del centro storico in un itinerario che è lo stesso dell’anno scorso, visto il riscontro avuto dai runner partecipanti.

Il percorso non competitivo, di 3,5 km, è aperto a tutti e si snoderà da Piazza IV Novembre e Corso Vannucci a viale Indipendenza, via Masi, largo Cacciatori delle Alpi, via Fiume, via Pellas, via XX Settembre, via Cacciatori delle Alpi per concludersi al Parco Santa Giuliana, dove si troveranno anche il servizio ristoro, l’animazione e il palco per le premiazioni. Grande anche quest’anno la partecipazione alla Grifonissima non competitiva da parte delle scuole, per le quali non solo l’iscrizione è gratuita ma viene riconosciuto anche un buono per l’acquisto di materiale didattico/sportivo.