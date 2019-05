Sir giù a Civitanova (3-1), si ricomincia daccapo

Torna in parità la serie che assegna il tricolore.

Nel sold out dell’Eurosuole Forum i padroni di casa della Cucine Lube Civitanova si impongono 3-1 in gara 2 di finale scudetto contro la Sir Safety Conad Perugia e rimettono in equilibrio il discorso.

Match equilibrato per larghi tratti, anche nervoso come dopotutto è logico in una finale scudetto, con alcune decisioni controverse. Perugia se la gioca alla pari per larghi tratti, ma alla fine Civitanova la spunta con merito.

Lo dicono anche i numeri del match con Civitanova meglio al servizio (12 ace contro 8), in attacco (58% contro 48%) ed a muro (11 contro 8) grazie all’ottima vena di Leal e Sokolov ed all’ingresso al centro di Stankovic nel secondo set.

Partita a strappi, con molti break da una parte e dall’altra, con la Lube che parte forte e si aggiudica il primo set. Nel secondo la reazione bianconera fino al 12-20, poi la replica dei padroni di casa che arrivano a contatto (22-23) con Leon che chiude. Terzo set ancora con Perugia avanti fino al 15-20, poi il turno al servizio di Leal capovolge tutto. Nel quarto e decisivo parziale equilibrio fino al 14-14, poi è il servizio (prima quello di Cester, poi quello di Sokolov) a decidere a favore dei padroni di casa.

Leon con 19 punti (e 4 ace) è il miglior realizzatore nella metà campo bianconera. Doppia cifra anche per Atanasijevic (12 palloni vincenti con 3 muri) ed ottimo ancora Podrascanin al centro (8 punti con l’86% in primo tempo, 1 ace ed 1 muro).

Perfetta parità dunque tra Perugia e Civitanova. La serie scudetto torna subito al PalaBarton. Mercoledì sera alle ore 20:30 è in programma una cruciale gara 3 con i Block Devils, trascinati dal calore del proprio pubblico, pronti a reagire