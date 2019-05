La Ternana fa 0-0 a Teramo e guadagna i play off se il Monza vince la Coppa Italia

La Ternana fa 0-0 a Teramo e visto il gol del Vicenza in pieno recupero con l’Albinoleffe termina all’undicesimo posto, quello che sarebbe utile per disputare i play off sempre che il Monza l’8 maggio conquisti la Coppa Italia di serie C lasciando libero il posto. La squadra di Gallo chiude a quota 44 insieme al Gubbio ma gli scontri diretti danno ragione ai rossoverdi che ora attendono…. Il verdetto dei brianzoli per disputare la post season con il Sud Tirol.

Così in campo all’inizio

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Fazio, Russo, Bergamelli, Giraudo; Paghera, Palumbo, Pobega; Furlan, Nicastro, Marilungo. All. Gallo