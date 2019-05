Gubbio, Casiraghi stende la Virtus Verona: obiettivo salvezza raggiunto

Un gol di Casiraghi su rigore nel finale di primo tempo regala al Gubbio la permanenza in serie C. Al Barbetti contro la Virtus Verona è finita infatti 1-0 per i rossoblù, con rete decisiva del numero 10 dal dischetto. Partita avara di emozioni, con il trequartista abile a trasformare una delle poche chance della partita. Nella ripresa la difesa del Gubbio non ha praticamente rischiato nulla, eccezion fatto per un gol annullato in pieno recupero ai veneti per un presunto fallo di mano di Grandolfo, autore della rete. La squadra di Galderisi così chiude a quota 44, a pari punti con la Ternana, con i rossoverdi in vantaggio in virtù dello scontro diretto favorevole. Ma l'importante era conquistare la salvezza: obiettivo raggiunto.