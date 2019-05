Lacrimini inseguito da un cinghiale, che paura!

Paura tanta ma fortunatamente nessun danno. Protagonista Luca Lacrimini, ex calciatore professionista biturgense, che ha vestito le maglie di Sansepolcro, Sangiovannese, Frosinone, Ancona, Perugia sino alla prestigiosa casacca azzurra del Napoli nel corso di una luminosa e apprezzata carriera densa di soddisfazioni. Luca, che ha da poco passato la soglia dei 40 anni, ha avuto un incontro ravvicinato con uno di quegli animali che è sempre bene non trovarsi di fronte: il cinghiale. Il territorio tiberino è da sempre area dove l’ungulato è di casa, in zone collinari ma ultimamente anche a quote più basse, sul fondovalle. E ieri pomeriggio il cinghiale si è materializato in uno dei sentieri più attraversati da chi appena ha un po’ di tempo libero si diletta in camminate o corsette in aperta campagna. Nell’occasione il tratto che costeggia il fiume Tevere sotto il ponte che sorge sulla Senese Aretina e che nella sua direttrice porta a località Banchetti e ai Tufi, nei pressi della frazione di Gricignano. “Ero da quelle parti a correre come faccio spesso – racconta Luca Lacrimini – quando improvvisamente dall’erba del sentiero è spuntato un piccolo cinghiale che mi sono trovato tra i piedi. La sorpresa è stata tanta e presto si è trasformata anche in autentica paura. Già perché dopo pochi secondi la sagoma della madre del piccolo si è manifestata e ha cominciato a correre verso di me. Ho cominciato a correre più forte col cuore che batteva all’impazzata e mi sono salvato perché sono stato comunque reattivo e lucido nel buttarmi con i piedi dentro l’acqua del fiume, dove l’animale ha perso il mio odore”. Luca Lacrimini l’ha scampata bella, grazie alla sua prontezza, e ha postato la sua disavventura anche sul proprio profilo fb, mettendo sull’avviso. “So che il cinghiale raramente attacca l’uomo ma quando di mezzo ci sono i cuccioli diventa pericoloso. Invito tutti coloro che soprattutto di questi tempi vanno a camminare, correre oppure in mountain bike lungo i sentieri della nostra campagna, a prestare la massima attenzione. Come ho avuto modo di sperimentare personalmente, ci sono esemplari che vagano magari alla ricerca di cibo e con piccoli al seguito”.

Francesco Del Teglia