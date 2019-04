Impresa della Zambelli, espugnata Torino al tie break: finale a un passo

La Zambelli Orvieto è più forte della sfortuna e si aggiudica gara 1 della semifinale nei play off di serie A2 femminile riuscendo a prevalere al tie break in trasferta una grande avversaria come la Barricalla Cus Torino. Un’altra bella impresa delle tigri gialloverdi che hanno dovuto compensare la defezione della centrale Ciarrocchi subito dopo l’avvio di partita per un problema al ginocchio, ma ben sostituita da Angelini. Tra le mura amiche ha cercato di sfruttare i riferimenti conosciuti e la spinta del pubblico amico la Barricalla Cus Torino, giocando una partita con poche sbavature, ma alla fine è stata costretta alla resa. Per capire bene la portata del successo va ricordato ancora una volta che al Pala Ruffini in questa stagione le universitarie hanno perso solo due partite, ed entrambe per mano di una straordinaria Zambelli. Ora gara 2 al PalaPapini giovedì 2 maggio: le orvietane andranno a caccia della finalissima con l'aiuto del proprio pubblico.