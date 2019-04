La Sir stecca gara 4, domenica la bella con Modena

Una Sir Safety Coand Perugia in una giornata storta cade al PalaPanini in gara 4 di semifinale scudetto. I padroni di casa di coach Velasco si rendono protagonisti al contrario di un gran match e conquistano con merito il nuovo pareggio nella serie. Per decidere una delle due finaliste per lo scudetto sarà quindi necessaria gara 5 in programma domenica alle ore 18:00 al PalaBarton.

Poco da dire sul match di stasera con i Block Devils di Lorenzo Bernardi sempre costretti a rincorrere l’avversario, con la sola eccezione del secondo set in bilico fino al 18-18 e vinto in volata da Modena. Tutto figlio come detto certamente di una Azimut determinata e incisiva un po’ in tutti i fondamentali ed anche di una Perugia troppo fallosa ed in difficoltà sia in attacco che a muro. Ne esce una gara costantemente in salita, con Modena che porta a casa praticamente tutti gli scambi prolungati e con i bianconeri che non trovano le contromisure adatte né dai nove metri (5 gli ace, 3 di Leon e 2 di Atanasijevic) né in generale in fase break.