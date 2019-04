Perugia, tutto passa da Spezia e Cittadella. Falzerano: "4 punti? Non firmo"

Riflettere su cosa non è andato con il Lecce e non solo per provare a reagire. Subito. Marcello Falzerano, autore del provvisorio 1-1, inquadra così il momento del Perugia. “Abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol ma non è arrivata la zampata vincente. Siamo sempre qui a leccarci le ferite. Dobbiamo riflettere perché abbiamo perso gare importanti e decisive. Il Lecce si è dimostrato una squadra molto forte. La classifica, però, dimostra che ce la possiamo ancora giocare. Siamo ancora lì – precisa a Tef Channel -. Ora ci aspettano due finali da Champions League (contro Spezia e Cittadella, ndr). Siamo carichi, negli spogliatoi ci siamo detti che ci crediamo. Se firmo per 4 punti nelle prossime due partite? No, in questo momento no, cerco di ottenere tutto”.