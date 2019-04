Infinita Sir, rimonta tutto cuore in gara 3: Modena ko e finale a un passo

Una vittoria di cuore, che consente alla Sir Conad Perugia di avvicinarsi a un passo dalla finale scudetto. I Block Devils infatti superano in gara 3 in rimonta una tenace Azimut Modena e si portano così 2-1 nella serie di semifinale. Nel primo set gli emiliani si impongono 25-21 e l'atmosfera al PalaBarton si fa tesa. Poi i ragazzi di Bernardi reagiscono, vincono di forza il secondo parziale 25-17 e compiono un autentico capolavoro nel terzo. Sotto 19-11 non si danno per battuti, recuperano punto su punto fino a prevalere 27-25. Nel quarto set c'è un'altra battaglia, Modena tiene testa ma alla fine Perugia conquista il 3-1 con il parziale di 25-22. Gara 4 ora al PalaPanini giovedì 25 aprile.