Fenomenale Casiraghi, il Gubbio frena il Pordenone: pari show al Barbetti

Altra prestazione da urlo per Casiraghi. Il numero 10 del Gubbio firma una doppietta al Barbetti che permette ai rossoblù di fermare sul 2-2 la capolista Pordenone. Vantaggio dei ramarri in apertura con Barison: nel finale di prima frazione però Burrai tocca con la mano un traversone di Pedrelli: rigore trasformato dal trequartista e capitano del Gubbio. Nella ripresa Casiraghi su punizione porta avanti la squadra di Galderisi, raggiunta però pochi minuti più tardi ancora da Barison. In attesa delle altre partite di giornata, Gubbio e Pordenone si avvicinano comunque ai rispettivi obiettivi: la salvezza per i rossoblù e la promozione in B per l'undici di Tesser.