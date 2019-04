La Sir stecca, non bastano Atanasijevic e Leon: Modena pareggia i conti

La Sir Safety Conad Perugia cade al tie break al PalaPanini contro un’Azimut trascinata, tra gli altri, da un superlativo Zaytsev e da un lucidissimo Christenson. Lo Zar, ex dal dente avvelenato ed autore di 30 punti, è il fattore principale che consente ai gialloblù di vincere la prima sfida dell’anno contro la Sir dopo 4 tentativi tra campionato, play off scudetto e Coppa Italia. Alla formazione del patron Sirci non basta il duo Atanasijevic-Leon, 51 punti in due (27 il primo, 24 il secondo), anche perché Lanza è il lontano parente di quello ammirato in gara 1. A Pasquetta, lunedì 22 aprile, si torna al PalaBarton per gara 3.