Gubbio, pari e spettacolo a Vicenza: altro punto per la salvezza

Buon punto conquistato dal Gubbio al Menti di Vicenza. C'è comunque un pizzico di rammarico in casa rossoblù, visto che la squadra di Galderisi è andata in vantaggio per due volte e non ha sfruttato appieno la superiorità numerica per gli ultimi 30' a causa dell'espulsione di Cinelli. Per il Gubbio a segno De Silvestro (settimo centro per lui) e Casiraghi su punizione. Le reti del Vicenza portano invece la firma di Cinelli e Guerra, subito dopo le segnature eugubine. Con questo punto la formazione di Galderisi mette un altro mattone importante per la salvezza. Prossimo turno si torna al Barbetti contro il Pordenone capolista, che proprio a Gubbio potrebbe festeggiare la promozione in B, anche con un pari.