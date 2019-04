Mano pesante del giudice sportivo dopo i fatti di Sir-Monza

Mano pesante del giudice sportivo dopo i fatti di Perugia-Monza dove nel dopo gara Orduna ha sputato in faccia ad Atanasijevic e la tensione è salita alle stelle. Orduna è stato squalificato per 8 giornate per aver, al termine della gara, durante il saluto, colpito con uno sputo Atanasijevic.

ATANASIJEVIC ALEKSANDAR (SIR SAFETY CONAD PG) squalifica di due giornate per aver, al termine dell’incontro, tentato di aggredire, reagendo, l’atleta Orduna Santiago, non riuscendovi per il pronto intervento dei propri compagni, (4 penalità).

RICCI FABIO ((SIR SAFETY CONAD PG) squalifica di una giornata per aver, al termine dell’incontro, assunto un comportamento platealmente minaccioso nei confronti dell’atleta Orduna Santiago, (4 penalità).

DZAVORONOK DONOVAN (VERO VOLLEY MONZA) squalifica di due giornate per aver, al termine dell’incontro, tentato di aggredire l’atleta Atanasijevic Aleksandar, non riuscendovi per il pronto intervento di un proprio compagno; già ammonito in gara precedente, (6 penalità), da scontarsi nella prossima stagione sportiva.

A CARICO SODALIZI SIR SAFETY CONAD PG – Multa di € 400,00 per aver il pubblico locale rivolto ripetute frasi offensive all’indirizzo dei giocatori della squadra avversaria al termine dell’incontro.