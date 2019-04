Riecco la vera Sir Conad, Monza spazzata via: Block Devils in semifinale

Con una prova sontuosa la Sir Conad ritrova il successo, travolge Monza in gara 3 e conquista così la semifinale play off scudetto. Dopo le sconfitte in Champions contro Kazan e in gara 2 in casa dei brianzoli, i Block Devils erano chiamati a una dimostrazione di carattere, puntualmente arrivata. La vittoria della squadra di Bernardi non è mai stata in discussione: netto 3-0, con parziali di 25-22, 25-22 e 25-17. Da martedì 16 inizia la serie di semifinale, c'è gara 1 contro l'Azimut Modena degli ex Anzani e Zaytsev.