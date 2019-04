La Spal rimanda la festa scudetto della Juve: bianconeri sconfitti 2-1

La Spal ha battuto la Juventus per 2-1 nell’anticipo della 32esima giornata di Serie A. I gol di Kean al 30’, Bonifazi al 49’ e Floccari al 74’. Rimandata così la festa scudetto della Juve. Per i bianconeri tuttavia il tricolore potrebbe arrivare comunque in questo fine settimana qualora il Napoli non riuscisse a vincere in casa del Chievo. Festa solo rimandata quindi per l'ottavo scudetto di fila.