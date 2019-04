Ternana, ancora un pareggio. A Fermo finisce 0-0

Pronti via con la Ternana in campo con la formazione annunciata, Fermana con diverse assenze. Poche occasioni nel primo tempo, nella ripresa dopo 13’ il primo cambio. Esce capitan Defendi infortunato, dentro Castiglia. Altri cinque minuti e l’arbitro decreta un calcio di rigore per la Ternana. Fallo di mano galeotto in area, ma Vantaggiato dal dischetto si fa ipnotizzare dal portiere avversario. Altri due cambi tra i rossoverdi: fuori proprio Vantaggiato e Boateng, entrano in campo Castiglia e Furlan, poi è la volta di Frediani che prende il posto di Palumbo. Finisce 0-0, ancora un pareggio per le Fere con la vittoria che manca ormai dal 27 dicembre 2018.

Così in campo all’inizio

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Fazio, Russo, Bergamelli, Pobega; Defendi, Altobelli, Palumbo; Marilungo; Vantaggiato, Boateng.