Gubbio, contro la Triestina è un deja vu: rimonta alabardata da 2-0 a 2-2

Beffa clamorosa subita dal Gubbio al Barbetti. Come all'andata infatti contro la Triestina è finita 2-2, con i rossoblù capaci di farsi rimontare il doppio vantaggio (reti di Maini e Chinellato) proprio come accaduto al Nereo Rocco un girone fa. A firmare la rimonta alabardata due gol del Diablo Granoche. Per la squadra di Galderisi comunque un punto buono in ottica salvezza, anche se resta l'amaro in bocca per l'occasione gettata al vento di avvicinarsi alla zona play off.