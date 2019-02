Coppa Italia, altro ko per la Ternana: la Viterbese vince ai supplementari

Altra sconfitta per la Ternana. In Coppa Italia, nel proseguimento del match con la Viterbese (sospeso per neve al 45' sul punteggio di 1-0 per i rossoverdi), le Fere si sono fatte rimontare. A 6' dal termine è arrivato il pareggio dei laziali con Polidori che ha portato il match ai supplementari. Nel recupero del primo tempo, al 106', ecco il gol di Ngissah che ribalta la situazione. Per la squadra di Calori da segnalare le espulsioni di Bergamelli e Marilungo.