Mondiali di Are, trionfo per l'Italia: Paris è d'oro nel SuperG

Altra grande giornata per l’Italsci ai Mondiali di Are, in Svezia. Dopo l’argento conquistato da Sofia Goggia nella prima giornata, Dominik Paris ha regalato il primo oro alla spedizione azzurra vincendo il supergigante maschile con il tempo di 1’24"20. Alle sue spalle il francese Johan Clarey e l’austriaco Vincent Kriechmayr, entrambi a 9 centesimi dallo sciatore altoatesino. Ai piedi del podio Christof Innerhofer, quarto a 35 centesimi dal connazionale. Nella top ten anche Mattia Casse, ottavo a mezzo secondo da Paris. In questa stagione il carabiniere di Merano aveva già trionfato tre volte in Coppa del Mondo, con due vittorie a Bormio e una a Kitzbuhel.