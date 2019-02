Pauroso incidente stradale per il campione della Juventus

Incidente stradale nella mattina di lunedì 4 febbraio per il giocatore della Juventus, Douglas Costa. La macchina su cui viaggiava, una Jeep Grand Cherokeè, secondo una prima ricostruzione, si è scontrata con una Punto sull’autostrada A4 Torino-Milano, intorno alle 11.30, nel tratto fra Santhià e Borgo d’Ale, in provincia di Vercelli. Il calciatore, che non ha riportato lesioni, è stato portato via con un’altra auto e non ha avuto bisogno dell’intervento dell’ambulanza. Ricoverato, invece, in ospedale l’uomo alla guida della Punto. Sono intervenuti, fra gli altri, i vigili del fuoco di Vercelli. Accertamenti in corso sulla dinamica dello scontro.