Sir che vittoria! Dopo 5 anni sbanca Modena: 1-3

La Sir sbanca il PalaPanini con un secco 3-1 e continua a tenere il vertice della classifica. Dopo oltre 5 anni Perugia vince a Modena e continua nell'ottimo momento di forma. La squadra di Bernardi cede nel primo set 25-23, ma si rifà con gli interessi negli altri dove domina 25-18 e per due volte 25-20. Leon a fine gara viene premiato come mvp di giornata. Sabato prossimo a Casalecchio di Reno si replica per la sfida bis, questa volta nella final four di Coppa Italia.