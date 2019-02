È nata una stella: la ternana Guarino conquista due medaglie ai Campionati del Mediterraneo

C'è una ternana che si sta facendo conoscere nel mondo della scherma. Emma Guarino, 17 anni da compiere a marzo, ha vinto due medaglie prestigiosissime ai Campionati del Mediterraneo in corso a Cagliari. Venerdì la sciabolatrice del Circolo Scherma Terni - lo stesso di Alessio Foconi ed Elisa Vardaro - ha vinto l'oro nella categoria U17 superando in finale un'altra azzurra, Margherita Colonna (15-10). Ma la prima medaglia a livello internazionale non è bastata alla talentuosa ternana e nella prova destinata alle U20, sabato, ha conquistato l'argento dopo una finale in cui ha avuto la meglio l'algerina Kehli (15-11).