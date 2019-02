Che prodezza De Silvestro, ma il Fano aggancia il Gubbio: 1-1

Termina in parità tra Fano e Gubbio. Al Mancini rossoblù in vantaggio con De Silvestro che con una prodezza da metà campo beffa con un pallonetto il portiere marchigiano. La replica del Fano arriva appena 4' più tardi, con un preciso diagonale di Vitturini. Nella ripresa i rossoblù prendono in mano il gioco, Galderisi inserisce anche il neo acquisto Cattaneo, ma di pericoli veri per i padroni di casa non se ne vedono. Finisce 1-1, un punto che porta il Gubbio a quota 29 punti, a -3 dalla zona play off e con un rassicurante +8 sui play out. Prossimo turno si torna al Barbetti contro l'Imolese, sconfitta dalla capolista Pordenone per 2-0.