Ternana, solo pari a Renate: Defendi illude, poi Gomez beffa Iannarilli

Arriva il primo punto per Calori nella sua avventura sulla panchina della Ternana. Non certo un risultato positivo, ma che mette fine alla serie di sconfitte. A Renate infatti è finita 1-1, con i rossoverdi che non hanno saputo difendere il vantaggio firmato nel finale di primo tempo, al 43', da capitan Defendi. Nella ripresa ecco il pareggio dei lombardi con il solito Gomez, il Papu della Brianza. Nei minuti conclusivi brivido per le Fere con il gol annullato ai nerazzurri di casa per un fallo in attacco ai danni di Defendi. I rossoverdi salgono a quota 31, ancora fuori dalla zona play off.