Ternana, cessione a sorpresa: Lopez a Salerno, arriva Castiglia

Se ne va un mancino puro, arriva una mezzala. Parte un difensore centrale (Gasparetto) e ne arriva un altro (Russo). E nessuna partenza eccellente in attacco dove arriva Kingsley Boateng dall’Olimpia Lubiana. Questo lo schema dell’ultimo giorno di mercato della Ternana, che dalle 20 di giovedì 31 gennaio ha dunque sul tavolo la rosa ufficiale a disposizione di mister Calori per tentare la clamorosa rimonta verso i piani alti della classifica. L'operazione più importante riguarda Lopez, che se ne va alla Salernitana. In mediana arriva Castiglia.