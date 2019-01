Consiglio federale, Serie B a 20: salgono a 5 le promozioni dalla C

Il consiglio federale ha deliberato la modifica del format della Serie B che dalla stagione 2019/2020 sarà composta da 20 club. Tale modifica è stata accompagnata da una norma transitoria che prevede per la stagione 2018/2019 una promozione in più per le società di Lega Pro al fine di integrare il numero delle società di serie B, attualmente a 19. Per la corrente stagione pertanto, le promozioni dalla Serie C alla B saranno 5, mentre le retrocessioni dalla Lega Pro alla Serie D diminuiranno a 7. Il mandato che le società di Lega Pro avevano affidato nell’assemblea dello scorso 17 dicembre al presidente Ghirelli, al fine di vedersi parzialmente risarciti del grave danno patito lo scorso agosto, è stato portato a termine con successo.