Sir a valanga, Vibo travolta 3-0

La Sir Conad rispetta il pronostico e strapazza 3-0 Vibo Valentia al PalaBarton in 90 minuti. La squadra di Bernardi resta così in vetta da sola in attesa di tuffarsi nell'atmosfera Champions che la vedrà impegnata mercoledì in casa contro i francesi di Tours nella prima di ritorno della Pool E. Poi di nuovo Superlega con l'attesissima trasferta di Modena contro Zaytsev e soci.

Ecco i parziali della gara contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: 25-17, 25-20, 25-20.