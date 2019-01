Gubbio, niente poker di vittorie: con il Teramo è soltanto 0-0

Niente poker di vittorie per il Gubbio che contro il Teramo al Barbetti non va oltre lo 0-0. Partita non certo esaltante, con gli abruzzesi che hanno badato soltanto a difendersi. Poche le occasioni create dai rossoblù, che hanno tenuto praticamente il pallino del gioco per tutti i 90' senza però trovare incisività negli ultimi 16 metri. Con questo pareggio la squadra di Galderisi sale a quota 28 punti, sempre a +5 dalla zona play out. Per i rossoblù quarto risultato utile di fila e bunker difensivo casalingo che continua a reggere: solo due gol subìti in 12 gare al Barbetti.