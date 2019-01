Ternana, il presidente Ranucci sotto i ferri: ora un periodo di riposo

“Il presidente Stefano Ranucci - si legge nel comunicato diramato dall’ufficio stampa della Ternana - si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Si è trattato di una operazione non preventivata ma, secondo i sanitari, perfettamente riuscita. Ora si resta in attesa dei risultati dei conseguenti accertamenti. Nei prossimi giorni quindi il massimo dirigente rossoverde dovrà osservare un periodo di riposo che non gli consentirà di seguire in prima persona le questioni societarie e quelle relative alla prima squadra. Le situazioni relative al calciomercato saranno comunque seguite in prima persona dal presidente dalla clinica dove già venerdì 25 gennaio è programmato un incontro per definire un nuovo arrivo in casa rossoverde”. In sostanza il numero uno di Via della Bardesca sebbene convalescente resta operativo per quanto concerne il rafforzamento della rosa.