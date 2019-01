Matilde Paoletti azzurra, gioca la Winter Cub 2019 con l’Italia Under 16

Matilde Paoletti veste la maglia della Nazionale Under 16. La tennista dello Junior Perugia sarà impegnata nella Winter Cup by Head 2019 in Portogallo dall’1 al 3 febbraio. Insieme a Paoletti, anche Lisa Pigato e Asia Serafini, che sono guidate dal Ct Giovanni Paolizzo. Prima della partenza per Lousada, fissata per il 30 gennaio, la formazione azzurra, si allenerà da martedì 29 al Tennis Training Foligno. Dalla tre giorni lusitana, usciranno le tto squadre che si giocheranno il titolo in Francia a Brestm dal 15 al 17 febbraio. Intanto, la portacolori dello Junior Perugia Matilde Paoletti, ha centrato i quarti di finale nel torneo Itf Junior di Praga di grado 4. La perugina è testa di serie numero 2 e il 25 di gennaio giocherà con la francese Marine Szostak per centrare la semifinale.