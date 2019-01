Ngantcha con l’Italia U12 in Croazia per il via della Winter Cup 2019

Ancora una avventura internazionale per Yannick Ngantcha, il tennista del Centro Tennis Perugia, con l’Italia Under 12. Dopo l’esperienza al torneo di Boulogne, con i compagni di maglia azzurra, sarà protagonista da venrdì 25 gennaio a Ogulin in Croazia, per l’inizio dell’avventura della Winter Cup Head 2019, uno dei più importanti appuntamenti internazionali a squadre a livello giovanile. L’Italia under 12 guidata dal tecnico federale Luca Sbrascini, è composta da Yannick, Federico Cinà e Andrea De Marchi. Il 25 gennaio prenderanno il via le fasi di qualificazioni in un girone composto da Slovenia, Svizzera, Polonia, Serbia, Croazia e Slovacchia, prima avversaria dei giovanissimi azzurri. In caso di vittoria o seconda piazza nel girone, giocheranno la fase finale a Veska (Repubblica Ceca dall’8-10 febbraio).