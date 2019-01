Rullo compressore Sir Conad, Siena spazzata via e ritorno al comando

Terza vittoria in 8 giorni per la Sir Safety Conad Perugia. Dopo il successo contro la Lube e a Smirne in Champions League, è arrivato un comodo 3-0 a Siena contro l'Emma Villas. Nulla da fare per i toscani contro Leon e compagni, superiori dall'inizio alla fine del match. Nel big match tra Trento e Civitanova i cucinieri sbancano la Glm Arena per 3-1 e così Perugia torna in vetta con un punto di vantaggio sull'Itas. Questi i parziali della sfida di Siena: 20-25, 20-25, 18-25.