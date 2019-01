Ternana, ripartenza shock: il Fano passa al Liberati

Donne in piazza per la terza Women's march, da Washington a Roma

Roma, (askanews) - Tornano in piazza le donne negli Stati Uniti, ma anche in Europa e in altri paesi del mondo, per la Women s March, che al suo esordio, due anni fa, portò in strada quasi quattro milioni di persone unite nella protesta contro l elezione di Donald Trump. Ma la terza edizione è accompagnata da una grande domanda a cui si cercherà di trovare oggi una prima risposta: quante persone ...