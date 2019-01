Grande Sir, che riscatto: Lube schiantata e notte al comando

Torna al successo la Sir Safety Conad Perugia, che batte la Lube al PalaBarton per 3-1. I Block Devils allungano quindi in classifica sui marchigiani e (almeno per una notte), balza al comando, in attesa ovviamente dell'impegno non certo proibitivo di Trento a Vibo Valentia. Archiviato nel migliore dei modi pertanto la sconfitta proprio in casa dell'Itas. Ottime prove per Podrascanin e Leon, trascinatori per la squadra di Bernardi. Questi i parziali: 25-23, 26-24, 18-25, 25-15.