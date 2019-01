Gubbio, ora è ufficiale: Davì colpo per il centrocampo

Nuovo acquisto per il Gubbio. E' stato infatti ingaggiato a titolo definitivo fino al 30 giugno prossimo, il centrocampista Guido Davì, classe 1990 proveniente dal Feralpisalò. Il giocatore, sin dal pomeriggio di venerdì 11 gennaio è a disposizione di mister Galderisi, in vista della ripresa del campionato fissata per il 19 gennaio al Barbetti contro la Vis Pesaro.