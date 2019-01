Ternana, ecco Paghera, lo porta il ds Leone

E' il primo acquisto della Ternana dopo il giro di boa in attesa della ripresa del campionato. E' un centrocampista, si tratta di Paghera, ex Avellino rimasto al palo dopo il fallimento in estate del club irpino. Paghera ha una lunga militanza in serie B e a portarlo a Terni è stato il diesse Leone che lo ha avuto alle sue dipendenze a Lanciano. Il giocatore si è già allenato mercoledì mattina al Liberati.