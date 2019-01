Gubbio, Davì è atteso al Barbetti

Guido Davì oggi potrebbe essere a Gubbio. La trattativa con il centrocampista in uscita dalla Feralpisalò dovrebbe essere chiusa. Ieri l’unico ostacolo era ancora rappresentato da qualche dettaglio sul contratto. Palermitano, un metro e ottantasette centimetri di altezza, Davì lo scorso anno era alla Sicula Leonzio, dove ha giocato 25 partite e segnato una rete. In carriera ha messo insieme 155 partite in serie C e 13 in serie B. Come calciatore è un “animale” in mezzo al campo che metterà al servizio della squadra muscoli e cattiveria agonistica. Probabilmente a lui e a Max Conti sarà affidato il centrocampo nella prima partita del nuovo anno, il 19 gennaio al “Barbetti”contro la Vis Pesaro.